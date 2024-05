Serie D. Masi: "Molto bravi. Ma non è finita»

Mercoledì pomeriggio a Gavorrano la sfida di ritorno tra Follonica Gavorrano e Trapani.

Dopo il gran colpo di sabato in terra siciliana (vittoria per 1-0 grazie al gol di Regoli) la formazione di mister Marco Masi vuole entrare nella storia della Coppa Italia.

"Sappiamo che c’è una differenza tra le due formazioni a livello di forze in campo e fuori – ha detto a fine incontro mister Marco Masi –. Noi siamo andati in Sicilia con la nostra organizzazione e voglia di fare. Abbiamo vinto il primo round, ma è ancora tutto aperto e tutto ancora difficile. La forza dei nostri avversari è confermata. Nel primo tempo siamo stati bravi noi, gli abbiamo tolto sicurezze, li abbiamo controllati. Abbiamo creato problemi alla loro costruzione. Non è che potevamo non concedere nulla. Sapevamo che rischiavamo e potevamo perdere. Devo dire bravi ai ragazzi, che hanno tenuto aperto il discorso Coppa Italia".

Mercoledì, quindi, con inizio alle 16, la sfida di ritorno sul terreno del "Malservisi-Matteini".

"Noi nel ritorno dobbiamo fare lo stesso, mettere in campo voglia, attenzione, determinazione – ha aggiunto Masi –. Ma tutto ciò potrebbe non bastare, perché ci sono valori tecnici importanti tra le due squadre. Nella sfida di sabato l’arbitraggio mi è sembrato molto buono, molto equilibrato".

Per il match di mercoledì intanto i biglietti sono disponibili on line in prevendita sul circuito Ciaotickets.

Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di domani. Ecco i prezzi dei biglietti: Tribuna centrale ospiti 15 euro; Tribuna centrale locali 15 euro. Ridotti (Over 65 e Under 14): Tribuna centrale ospiti 10 euro, Tribuna centrale locali 10 euro. Abbonati: Tribuna centrale locali 10 euro. Biglietti il solo giorno della gara 20 euro.