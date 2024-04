Serie D. Mobilieri in trasferta solo per l’onore

Si è concluso alla 32° partita il campionato del Ponsacco e scomodando metaforicamente una storica frase si può annunciare che il dado è tratto. La retrocessione dei Mobilieri decretata matematicamente con due giornate di anticipo non ha certo sorpreso gli addetti ai lavori e neanche gli sportivi, anche se prima del verdetto, sancito con la sconfitta col Gavorrano aver cullato una estrema speranza di riscossa faceva parte del tifo per i colori rossoblù. Corretta è inequivocabile è stata l’analisi del presidente Valerio Sisti sulla negativa annata calcistica chiarendo subito in prima persona, errori e responsabilità ed annunciando progetti di rivincita per la società e per Ponsacco. L’ultima volta che i Mobilieri Ponsacco hanno giocato in Eccellenza è stato nella stagione 2007/08. I rossoblu guidati da Andrea Cipolli, dopo gli esoneri di Tognarelli e Ciardelli, vinsero un campionato da protagonisti davanti alla corrazzata del momento il Pietrasanta. Il riferimento potrà essere un buon viatico per la squadra dei Mobilieri che affronterà un campionato da trasferte molto ravvicinate e che ha già in forza il direttore sportivo Alberto Socci. Oggi il Ponsacco è chiamato ad onorare i propri colori a Figline Valdarno formazione di centro classifica senza ambizioni di play off ma in serie positiva da cinque turni e nel girone di ritorno con una sola sbandata in casa col Seravezza 0 a 2. All’andata gli uomini di Tronconi passarono al Comunale con minino scarto 0 a 1.

Luciano Lombardi