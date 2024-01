Serie D, Mobilieri. Parla il tecnico Bozzi. "Stiamo crescendo ora serve la vittoria»

Forse i Mobilieri Ponsacco hanno cambiato marcia dopo il 2-2 infilato a Trestina dopo lo svantaggio di due reti (come col Tau Calcio ed a Cenaia ) considerando il valore degli umbri. Mister Bozzi corregge alcune opinioni sulla recente trasferta: "Non sono d’accordo con chi sostiene che anche a Trestina abbiamo regalato un tempo. Piuttosto, abbiamo regalato due gol, in una gara che andava via liscia, senza acuti da ambo le parti. Nella ripresa abbiamo messo sotto pressione i nostri avversari. Abbiamo reagito e raggiunto con merito il pareggio, dimostrando che gli Umbri, con una classifica di rilevo, sono stati alla nostra portata. Posso aggiungere che i ragazzi al termine erano molto rammaricati per non aver vinto, e questo è segnale di grande partecipazione sul momento che stiamo attraversando. Purtroppo abbiamo fatto il bis della gara a Cenaia, ma resta il fatto che sono due pareggi in trasferta aggiungono motivazioni". "La società – continua Bozzi – si è mossa nel mercato di riparazione con l’ingresso di giocatori validi prima con il difensore Italiano, poi con i centrocampisti Borselli e Brondi e in extremis col difensore Bologna che ho caldeggiato perché venisse ingaggiato conoscendo il valore del ragazzo. Domenica ha fatto un ottimo esordio segnando un bel gol". "E’ determinante – prosegue il mister – ora incominciare a vincere perché e solo con i tre punti possiamo dare corso concreto alle nostre speranze di recuperare in classifica. Contro i nostri prossimi avversari, la Sangiovannese, che rispettiamo, dobbiamo mirare al successo pieno. Pur sapendo della difficoltà della gara perché gli aretini hanno fatto ricorso al rafforzamento della squadra a dicembre con l’ingaggio di due over: il centrale difensivo Antezza ed la mezza punta Cicarevic, oltre alla giovane punta Rotondo". L’ultima vittoria del Ponsacco al Comunale risale alla 17° giornata del campionato scorso del 21 dicembre 2022 contro la Sangiovannese: risultato 2 a 1. Una ricorrenza?

Luciano Lombardi