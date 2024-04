Serie D. Mobilieri, risultato che va stretto. Il Figline acciuffa il pareggio

FIGLINE

2

MOBILIERI PONSACCO

2

FIGLINE 1965: Simoni, Dema (67’ Malpaganti), Diarra (54’ Zhupa), Cavaciocchi (71’ Simonti), Sabatini, Ficini, Zellini, Iaiunese (45’ Costantini), Bruni, Torrini, Saccardi (81’ Masini). All.: Tronconi.

MOBILIERI PONSACCO: Falsetti, Bardini (78’ Innocenti), Italiano (80’ Pellegrini), Panattoni, Grea, Brondi (59’ Nieri), Sivieri (59’ Milli), Bologna, Regoli (60’ Milani), De Vito, Borselli. All.: Bozzi.

Arbitro: Cristiana Laraspata di Bari.

Marcatori: 4’ Saccardi, 27’ Borselli, 49’ Italiano, 74’ Zellini.

Note: spettatori 450. Ammoniti: Grea, Iaiunese, Diarra, Sabatini, Italiano.

FIGLINE – E’ un pareggio che lascia molto amaro in bocca alla Mobilieri Ponsacco che si deve accontentare di un punto al termine di una buona gara giocata al "Del Buffa" di Figline. La squadra di Bozzi dopo il vantaggio poteva segnare ancora: prima la traversa ha negato a Bologna la soddisfazione del gol, poi quel tiro di Nieri finito fuori di pochissimo potevano incidere sul risultato. Quando la vittoria sembrava possibile, il Figline con Zellini rimetteva la gara in equilibrio. Al pronti e via, al 4’ è la squadra di casa a sbloccare il risultato come spesso ha fatto in questa stagione. C’è un lancio in profondità sulla sinistra per Saccardi che entrato in area, di precisione segna sul secondo palo. Risponde subito il Ponsacco con Borselli che al 10’ impegna Simoni. Dopo che Bologna (14’) non sfrutta un errore di Ficini, al 27’ arriva il pareggio: Borselli dal limite batte l’incolpevole Simoni.

Nei minuti iniziali della ripresa, il Ponsacco riparte subito forte e al 49’ passa in vantaggio: cross di Bologna per Italiano che batte Simoni. Al 50’ c’è una traversa a negare il gol a Bologna, mentre al 65’ un tiro di Bruni finisce fuori di poco. Dopo che gli ospiti con Nieri falliscono la palla del possibile 3-1, il Figline acciuffa il pareggio. Cross di Simonti per Zellini che davanti al portiere Falsetti segna il 2-2. Un colpo sfumato per il Ponsacco che poteva regalare un sorriso ai suoi tifosi.

Giovanni Puleri