Serie D. Mobilieri, stop ai sogni. La risalita è rimandata

MOBILIERI PONSACCO

1

Sangiovannese

2

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bologna, Brondi (31’ st Milli), Italiano (30’ st Fischer) , Panattoni, Innocenti (15’ st Sivieri), Nieri, Milani (15’ st Bardini), Grea, De Vito, Borselli. A disp. Falsettini, Fasciana, Mogavero, Pellegrini, Regoli. All. Bozzi.

Sangiovannese: Barberini, Farini, Gianassi, Nannini, Antezza, Masetti, Baldesi,Romanelli (39’ st Disegni), Canessa (34’ st Massai), Bartolozzi (25’ st Caprio), Pertica. A disp. Barberini, Dei, Veis, Cicarevic,Rotondo,Senesi. All. Rigucci.

Arbitro: Morello di Tivoli (Stella-Gianneschi).

Marcatori: 3’ st Bartolozzi, 12’ st Antezza, 44’st Panattoni.

Note: Amm: Farini, De Vito, Milani, Brondi, Bardini, Baldesi, Gianassi. Angoli: 1 a 4; Rec. 0pt – 5st ; Spettatori 200.

Era la partita che doveva dare inizio alla risalita in classifica dei Mobilieri Ponsacco che venivano da due risultati positivi, ed invece anche la Sangiovannese che nelle trasferte giocate fino ad oggi aveva ottenuto un solo punto ha fatto bottino pieno. Ai rossoblù non è riuscito il recupero dei due gol come era già accaduto col Tau Calcio a Cenaia, e a Trestina. Squadre schierate entrambe col 3 5 2 con Innocenti a cercare la sponda con Nieri e Panattoni, mentre gli avversari con Maseti a ridosso di Bartolozzi e Canessa, sostanzialmente più vivaci e molto più precisi ed attenti sulle seconde palle i Valdarnesi e prima frazione equilibrata ma con Fontanelli a fermare Masetti al 3’ e al 15’ Baldesi, occasioni bilanciate da un frustata di Nieri al 12’ contenuta da Intemperanza. Assalto ospite nella ripresa e doppio vantaggio ed al 3’ tap-in vincente con Bartolozzi, ed al 12’ di testa Antezza sorprende la difesa dei rossoblu. Reazione coraggiosa dei Mobilieri e prima forzatura di Bologna al 22’ parata, e doppio tentativo di Milli su punizione al 32’ lambisce la traversa, mentre al 40’ il tiro è alto. Le sostituzioni di Bozzi sembrano dare vigore e intraprendenza e Sivieri al 41’ impegna di testa il portiere poi e Panattoni a risolvere la mischia al 44’ creando l’illusione del pareggio ma nel recupero la volontà non basta ad equilibrare il risultato e la sentenza è nitida: sconfitta senza attenuanti.

Luciano Lombardi