Serie D. Modic è tornato: "Adesso sto bene»

Mihael Modic è tornato in campo dopo un periodo fuori a causa degli infortuni. Dopo una prima parte di stagione importante il mediano del Follonica Gavorrano ha patito qualche problema fisico. Una settantina di minuti contro l’Aquila Montevarchi, in una trasferta difficile dove i biancorossoblù hanno ottenuto un punto che consolida il secondo posto. Per il numero 10 minerario una buona gara che arriva anche per cercare la forma migliore. Gli infortuni adesso sembrano alle spalle e Modic cerca un po’ di continuità per dare il suo contributo al cammino del Follonica Gavorrano.

"Con il modulo iniziale, ovvero il 4-3-1-2 – racconta – il mister mi schierava in posizione di trequartista, mi sono trovato anche abbastanza bene. Poi ho saltato alcune partite per un infortunio. Poi mi sono ripreso, ma dopo non è facile trovare subito la forma, quindi sono stato un po’ discontinuo. Spero che in questa seconda parte di stagione potrò stare bene e dare il mio contributo. In mezzo al campo con il 4-4-2 mi trovo bene sia con Fabrizio Lo Sicco che con Alberto Pignat, poi sta al mister scegliere. Spero quindi di aiutare il più possibile la squadra a vincere, questo è l’unico augurio che faccio. Siamo un’ottima squadra, che ha iniziato con tanti giocatori nuovi. Dopo una partenza difficile ci siamo tirati su le maniche e abbiamo iniziato a recuperare. Adesso ogni partita sarà come una finale, anche chi è giù vuole risalire e verrà a darci fastidio. Ma siamo forti e se lavoriamo tutti insieme ci toglieremo delle soddisfazioni".

La gara contro il Montevarchi ha dimostrato che non ci sono partite facili. "Nei primi 10 minuti siamo stati un po’ molli – commenta Modic –, mentre loro con la loro fisicità ci hanno un po’ schiacciato. Non siamo riusciti a prenderli bene come avevamo preparato. Poi ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a fare il nostro gioco. Il campo era difficile, ma alla fine è un punto guadagnato e credo che il pareggio sia stato il risultato giusto. Da ora fino alla fine sarà sempre una battaglia in ogni gara".