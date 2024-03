Serie D. Montevarchi, obiettivo riscatto. Beoni: "Dobbiamo fare quadrato»

MONTEVARCHI

Quei 24 minuti di black-out assoluto che hanno compromesso il risultato a Piancastagnaio sono duri da digerire anche a bocce ferme. Poco importa a Loris Beoni se alla fine la reazione favorita dai cambi e da un rilassamento comprensibile della vice capolista hanno reso persino dignitoso nel punteggio il 4 – 3 finale sul campo di una corazzata. Resta invece la delusione dell’allenatore del Montevarchi per la prestazione e per lo spirito con il quale i rossoblù hanno affrontato l’impegno. Un atteggiamento lontano anni luce da quello proprio di una formazione decisa a salvarsi. E per giunta attesa domani alle 14.30, nell’anticipo di Pasqua del Brilli Peri, dallo scontro diretto fondamentale con il Real Forte Querceta. A caldo le considerazioni del tecnico aquilotto, condite anche da una certa dose di autocritica, avevano attestato il rammarico di "non aver saputo trasmettere alla squadra – parole testuali di Beoni – la maniera giusta di affrontare la partita". L’amarezza nasceva soprattutto dal non aver rivisto in campo quanto viene preparato negli allenamenti della settimana. Il trainer dei valdarnesi, ad ogni modo, guarda avanti: "Ci aspetta un percorso ostico e solo insieme potremo uscire da questa situazione. Montevarchi non merita di retrocedere e di riffa o di raffa dobbiamo metterci in salvo". Gli fa eco il presidente Angelo Livi, sebbene "sconcertato per la prova disputata e per un passo indietro inaspettato". In vista dello spareggio salvezza alle porte aggiunge: "Ai giocatori chiedo di reagire e faccio appello ai tifosi di non abbandonarci. Mantenere la categoria è troppo importante". A corollario di una giornata da dimenticare va segnalato anche nella notte tra sabato e domenica pronte il furto subito dal club valdarnese delle divise da gioco per la trasferta e rimpiazzate in extremis da una tenuta di fortuna.

Giustino Bonci