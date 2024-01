Serie d. Montevarchi, obiettivo Tau per Calori

Mastica amaro il Montevarchi dopo la sconfitta rimediata di misura sul campo di Seravezza. I padroni di casa sono stati quasi sempre con il pallino del gioco in mano, non hanno saputo sfruttare alcune importanti occasioni anche per la bravura della difesa aquilotta ma, proprio negli istanti finali, è stato il Montevarchi a recriminare su di un netto fallo commesso da Ivani su Boiga, all’interno dell’area, che solo il direttore di gara non ha visto punibile con un penalty. Tanta, quindi, l’amarezza per non aver portato via punti dalla Versilia e, come se non bastasse, Calori dovrà fare a meno nella prossima gara interna contro il Tau Altopascio dell’esterno Virgillito espulso per doppia ammonizione. Sarà un mese molto impegnativo per i rossoblù, dopo il match con la formazione dell’ex Simone Venturi affronterà fuori casa Il Cenaia e, sette giorni dopo, tra le mura amiche, il FollonicaGavorrano.