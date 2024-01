Serie D, Motta: "Non si è allenato, ma non c’era alcun avvallo». Oggi alle 14.30 il match con la Pistoiese. Carpi, il ds su D’Orsi: "Inadempienza contrattuale»

Il caso D’Orsi tiene banco anche alla vigilia della sfida di oggi con la Pistoiese (14,30) in casa Carpi. Dopo il post del giocatore che ha sostenuto di aver avuto l’avvallo "per le vie brevi" della società per tornare a Roma ha parlato il ds Riccardo Motta. "D’Orsi non si allena da inizio settimana – le sue parole – ma martedì e mercoledì avevamo deciso di ’gestire’ con lui questa decisione, tanto che mercoledì ha anche visto come da sua richiesta il presidente, che gli ha ribadito come il Carpi non si volesse privare di lui perché crede ancora nella rimonta. Giovedì gli ho detto che doveva presentarsi al campo e lui invece alle 18 ha scritto che stava andando a Roma perché non aveva la testa giusta per allenarsi, senza aver ottenuto nessun permesso dalla società. Non esistono altre verità, ci sono i telefoni a confermarlo. Questo ’teatrino’ è in piedi da venerdì scorso prima di Lodi, abbiamo provato a gestirlo per venirgli incontro, ma poi di fronte a una inadempienza del giocatore non potevamo fare altro". Sulla gara mister Serpini spiega che "non possiamo sbagliare l’approccio come col Borgo, la Pistoiese non è quella degli Juniores di dicembre, per batterli dovremo giocare ai duemila all’ora, a costo di essere brutti. Mandelli? Decidiamo prima della gara, non vogliamo rischiare di perderlo a lungo", conclud Serpini.

Programma. La 4^ di ritorno (14,30): Progresso-Certaldo, Sammaurese-Imolese, Ravenna-Fanfulla, Corticella-Lentigione, Mezzolara-Borgo S.D., Forlì-Sangiuliano, Aglianese-Prato, San Marino-Sant’Angelo, Carpi-Pistoiese.

Classifica. Ravenna 43, San Marino 39, Forlì 38, Lentigione 37, Corticella 36, Carpi 34, Imolese (-1) e Aglianese 30, Pistoiese 27, Sangiuliano, Fanfulla e Sammaurese 25, Prato 24, Sant’Angelo 23, Progresso 18, Certaldo, Mezzolara e Borgo 14.

Dal campo. Tornano Forapani e Cortesi (in foto) più Frison per la panchina, ma restano fuori Rossi, Tentoni, Sabattini, D’Orsi, Maini e Cecotti (squalificato) cui si potrebbe aggiungere Mandelli che farà un provino solo stamattina. Nei toscani squalificato Greco.

(4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Calanca, Rossini, Verza; Forapani, Bouhali, Larhrib; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini.

PISTOIESE (4-4-1-1): Mataloni; Bailo, Mendolia, Kamana, Cordato; Pertici, Del Rosso, Carannante, Fiaschi; Diakhate; Atsina. All. Perugi. Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria

Davide Setti