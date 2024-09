Serie "D» - Parla il centravanti. La sfida esterna con lo Zenith Prato anticipata al 28 settembre alle 20,30. Andolfi: "E’ un Tau che può crescere ancora»

Nella squadra più prolifica d’Italia, a livello di serie "D" – sette reti realizzate in due partite – figura un centravanti che ne ha messe a segno tre. Tommaso Andolfi (foto) sta macinando soddisfazioni. Senza contare che, prima di Natale 2023, nella gara contro la Pianese che avrebbe vinto il campionato, si fece male in maniera seria. E’ ritornato protagonista in questa stagione.

"Siamo contenti – afferma Andolfi – per il risultato di Imola. Abbiamo fortemente voluto la vittoria. Sono soddisfatto anche per la doppietta, ma senza il risultato positivo i miei gol avrebbero avuto poco senso. Questo Tau non deve precludersi niente. Affrontiamo una partita alla volta, consapevoli che il prossimo obiettivo è semplicemente l’allenamento in vista di domenica e così via. Andiamo avanti, concentrati sul nostro lavoro e proviamo a prenderci quanto più possibile. Ritengo che sia San Marino che Imolese siano buone squadre e questo aggiunge grande valore ai nostri risultati".

"Siamo un bel gruppo – prosegue il centravanti – ; basti vedere l’intensità dei nostri allenamenti per rendersi conto del livello. Un team coeso, con grandi potenzialità, che ancora non si è espresso al 100% a causa di vari acciacchi e infortuni che hanno caratterizzato questa estate per alcuni giocatori. Quando saremo tutti, ci divertiremo ancora di più. I giocatori forti ti spingono a lavorare per migliorare ogni giorno. Motti, ad esempio, è un compagno di reparto ideale. E’ facile giocare insieme a lui. Contro l’Imolese io ho segnato due gol, ma lui è stato uno dei migliori in campo, con assist e movimenti preziosi. Continuiamo a lavorare così e rappresenteremo un ostacolo difficile per tutti gli avversari".

Nel frattempo arriva la notizia che la partita contro lo Zenith Prato, quarta giornata, prevista in origine domenica 29 settembre, è stata anticipata a sabato 28, alle 20.30 e si giocherà a Sesto Fiorentino, perché lo Zenith non avrà, d’ora in poi, la disponibilità del "Lungobisenzio" per risemina del manto erboso.

Massimo Stefanini