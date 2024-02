Serie D: parla il centrocampista azzurro. Prima volta da capitano nel derby. Sangio, l’emozione di Baldesi

SAN GIOVANNI

Dall’approdo di Niccolò Rosseti ai sassaresi dell’Atletico Uri, il tuttofare Andrea Baldesi è divenuto il nuovo capitano dopo ben sei stagioni nelle quali, soprattutto nel ruolo di centrocampista, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del rettangolo di gioco. Il derby di domenica scorsa è stato il suo primo con la fascia al braccio, un’emozione unica come tiene a precisare il classe 2001: "Non nascondo che un po’ di emozione c’era, soprattutto nei primissimi minuti perché con il Montevarchi ci avevo giocato contro altre volte ma non con la fascia di capitano. Mi sento assolutamente più responsabilizzato in questa veste, sono orgoglioso di rivestire il ruolo e sto cercando di dare davvero tutto assieme ai miei compagni per poter ottenere la salvezza senza passare dagli spareggi finali".

Riguardo proprio la gara coi rossoblù la vede così: "È vero che potevamo perderla nel finale ma anche noi abbiamo costruito tre nitide palle da gol con un miracolo del loro portiere nel secondo tempo. Per come siamo messi in classifica un successo sarebbe stato molto prezioso ma è comunque un punto che ci consente di guardare in ottica futura con rinnovata fiducia, è stato alla fine compiuto un passo avanti verso il nostro obiettivo. L’unico rammarico è non aver potuto regalare alla nostra gente, che ci ha tifato fino al triplice fischio, un qualcosa di importante e prestigioso. Di questo siamo davvero rammaricati". Domenica, come noto, ci sarà il turno di stop in concomitanza con la Viareggio Cup, la squadra giocherà un’amichevole domattina, alle 11, a Pistoia prima di avere due giorni di riposo e riprendere martedì la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 18 a San Donato contro i gialloblù degli ex Bellini e Videtta.

Massimo Bagiardi