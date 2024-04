Serie D: parla il tecnico dei giallorossi in vista della sfida al Fedini. Sangio, il Poggibonsi per la salvezza. L’ex Calderini: "Non faccio sconti»

SAN GIOVANNI

Stefano Calderini è l’allenatore di un Poggibonsi, di scena domenica a San Giovanni, che in questo girone di ritorno ha trovato pochi rivali davanti a sé. È un ex per essere stato sulla panchina della Sangiovannese nel campionato 2013-2014. È primo per rendimento dal giro di boa, vince da quattro partite di fila, e il rammarico del tecnico giallorosso è proprio quello di aver gettato al vento, nella prima parte di campionato, diverse opportunità che gli avrebbero permesso, a oggi, di puntare le zone nobili della graduatoria: "Ci siamo svegliati tardi, in effetti, ma dopo i cambi effettuati a dicembre, con sei arrivi, la squadra ha preso grande fiducia e sono cresciuti anche coloro che avevamo deciso di confermare alla riapertura del mercato. L’unico rammarico può essere questo, per il resto la società ci aveva chiesto un campionato tranquillo senza soffrire e, alla fine, abbiamo centrato questo obiettivo". Non fu un’esperienza positiva, la sua, a San Giovanni: "Eravamo partiti in Eccellenza per vincere il campionato, qualcosa non andò per il verso giusto e fui esonerato. Ma ormai è acqua passata, fa parte del mestiere".

E sempre con la formazione di Rigucci sa che sarà una vera e propria battaglia, entrambe le contendenti puntano al successo: "La Sangio per me è già salva vedendo anche il calendario di queste ultime due partite ma è chiaro che vorrà puntare al successo pieno proprio come noi perché vogliamo chiudere in bellezza questa stagione. Non si vince nessun trofeo ma un conto è arrivare decimi un altro sesti in classifica e questo ci serve per preparare le gare con gli stimoli giusti. So che domenica sarà una sorta di battaglia, noi ci faremo trovare pronti".

Massimo Bagiardi