Serie D: penalizzazione Zenith Prato stravolge classifica, salvezza vicina per le squadre locali

Turno infrasettimanale prepasquale oggi, alle 15, per il campionato di serie D. Torneo che si è visto stravolgere la classifica in seguito alla pesantissima penalizzazione di quindici punti che, in settimana, è stata comminata allo Zenith Prato, reo di aver schierato per altrettante partite un giocatore non in regola con il tesseramento.

A beneficiare di questa batosta che ha colpito la squadra toscana, scivolata all’ultimo posto a quota 21, sono state tutte e tre le compagini di casa nostra che, se la stagione regolare terminasse oggi, sarebbero salve senza dover passare attraverso i playout. Ma, considerando che all’appello mancano ancora tre partite, le nostre portacolori dovranno essere brave a concentrarsi solo sulle questioni di campo, cercando di vivere ogni partita come se si trattasse di una finale e blindando così il prima possibile la tanto agognata permanenza in categoria.

In funzione di ciò, non può che essere considerato determinante il turno infrasettimanale in programma oggi.

Il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli, decimo a quota 36 e reduce dall’ottimo pareggio casalingo per 2-2 contro la terza forza del girone Tau Altopascio, farà proprio visita allo Zenith Prato. Si tratta di un match già di per sé complicato e che, almeno sulla carta, si preannuncia ancora più spigoloso del previsto vista l’inevitabile rabbia, mista a sconforto, che aleggerà nell’ambiente toscano. Servirà una grande prestazione, a capitan Geroni e compagni, per far ritorno a Sasso con un risultato positivo.

Risultato positivo che sogna di riuscire a portare a casa anche il Progresso che, undicesimo in graduatoria a quota 35 e reduce dal pesante ko (3-0) rimediato a Lentigione, si gioca oggi un autentico match-point per la salvezza.

Al ‘Clara Weisz’ salirà la quartultima della classe Sammaurese, con i rossoblù che, in caso di successo, ipotecherebbero la permanenza in categoria.

Alla ricerca di una vittoria andrà anche il Corticella di Michele Nesi che, al ‘Biavati’, ospiterà il Prato per una partita da non sbagliare.

E’ vero che, se il campionato finisse oggi, i biancazzurri, quintultimi a 33, sarebbero salvi vista la franchigia di nove punti sulla quartultima Sammaurese (ne bastano otto), ma, visto che mancano tre partite, occorrerà cercare di muovere il più possibile la classifica.