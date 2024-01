Serie D. Pianese, domenica la trasferta a Cenaia. Il ds Cangi mette nel mirino Di Mino

Il campionato sta per riniziare e la Pianese capolista (36 punti) è tornata ieri ad allenarsi. La prima partita dell’anno e del girone di ritorno vedrà la squadra di Fabio Prosperi impegnata, domenica prossima, sul campo del Cenaia. La settimana successiva, al Comunale di Piancastagnaio, andrà invece in scena lo scontro diretto con il Follonica Gavorrano (l’unica avversaria ad aver battuto Gagliardi e compagni all’andata), attualmente dietro di due gradini, sul terzo gradino del podio (sul secondo il Seravezza Pozzi a -1). Domenica 21 sarà invece la volta della trasferta sul campo della Sangiovannese. Il mese di gennaio si chiuderà domenica 28 con la partita casalinga contro il Figline. E se l’obiettivo è quello di chiudere in testa la stagione, dando seguito, nei prossimi messi, al cammino eccezionale compiuto fino a oggi, il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi (foto) è più che mai attivo sul mercato, per regalare a mister Prosperi le pedine giuste per tagliare il traguardo. Messo a segno il colpo Bramante, in arrivo dal Sant’Angelo, e ingaggiati il centrocampista Lulli e il portiere Iurino, dovrebbe far parte dell’organico bianconero, anche Mattia Di Mino, svincolato dalla Pistoiese, centrocampista classe 2003 che in passato ha vestito le maglie anche del Chieti, in Serie D (32 presenze, 2 gol), e del Latina, in Serie C (11 presenze, 1 gol).