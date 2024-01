Serie D. Pianese Solo un punto con il Cenaia, i bianconeri perdono la ’testa’

CENAIA

0

PIANESE

0

CENAIA: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Sanyang, Signorini, Caciagli, Tognocchi, Simonini, Ferretti (66’ Di Giuseppe), Fontana (91’ Macchia). All. Iacobelli.

PIANESE: De Fazio, Remy, Lo Porto, Proietto (75’ Falconi), Polidori, Di Martino (58’ Morgantini), Boccadamo, Simeoni, Mignani, Ledonne (75’ Kouko), Mastropietro (80’ Bramante). All. Prosperi.

Arbitro: Francesco Gai di Carbonia (Guiducci di Empoli e Nesi di Firenze).

Note: espulso Macchia al 92’.

CENAIA – C’è un punto d’oro per la Pianese che centra il sesto pareggio consecutivo sul campo del Cenaia, al termine di una gara che ha visto gli ospiti in sofferenza contro gli arancioverdi. Soprattutto nel secondo tempo i locali hanno sfiorato a più riprese il gol della vittoria. L’occasione più grande per il Cenaia arriva al 25’ quando Ferretti nel cuore dell’area di rigore è bravo a liberarsi di un difensore e mentre prova a girarsi per tirare cade a terra. Tra le proteste dei locali, l’arbitro lascia giocare e il bomber pisano si vede negato il rigore. Passa una manciata di minuti ed è ancora Ferretti a rendersi pericoloso ma la palla va sopra la traversa. Nella ripresa i bianconeri alzano il baricentro, esponendosi però alle ripartenze locali. La più pericolosa al 63’ quando Sanyang riesce a crearsi l’occasione per calciare in porta a portiere battuto ma il tiro fa la barba al palo. Lo stesso Sanyang al 70’ serve in area Tognocchi, ma il tiro viene respinto da De Fazio. Altra grande occasione per i locali al 78’ stavolta con Fontana che s’invola in azione personale, ma il tiro viene respinto. Nel finale ’ rosso’ a Macchia per una gamba troppo alta in un contrasto. E mentre il Cenaia si mangia le mani per le azioni sprecate, la Pianese è superata in classifica dal Seravezza Pozzi e raggiunta dal Follonica Gavorrano.

l.b.