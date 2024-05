Serie "D" - Play off: la grande impresa. Il Tau sbanca Gavorrano e vola in finale

FOLLONICA GAVORRANO

1

TAU ALTOPASCIO

3

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna (29’ st Pino), Grifoni (18’ st Souare), Nardella (29’ st Ceccanti), Barlettani (9’ st Mauro), Lo Sicco, Macrì, Ampollini, Mencagli (11’ st Regoli), Botrini. (A disp.: Marenco, D’Agata, Modic, Bellini). All.: Masi.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Malva (35’ st Piccini), Capparella (35’ st Andolfi), Bruzzo, Antoni, Manetti (23’ st Perillo), Lombardo (47’ st Odianose), Meucci, Bruno (23’ st Quilici). (A disp.: Di Cicco, Noccioli, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi.

Arbitro: Palmieri di Brindisi.

Reti: 43’ pt Bruno, 4’ st Antoni, 9’ st Botrini, 38’ st Piccini.

GAVORRANO - Il Tau stupisce ancora. E si aggiudica la semifinale play-off contro il Follonica Gavorrano. Primo tempo che vede i padroni di casa autori di tante occasioni; ma a passare in vantaggio è il Tau in chiusura di frazione. All’11’ bella azione manovrata del Folgav che porta Macrì al tiro con il sinistro da fuori area. La sua conclusione termina a lato. Un minuto più tardi nuova grande occasione per i biancorossoblù: Macrì serve l’accorrente Nardella, che si aggiusta il pallone e calcia trovando la risposta reattiva del portiere. Al 27’ in avanti il Tau con la punizione dal limite da Capparella, la palla termina alta. Al 39’ colpo a botta sicura di Nardella che calcia a rete, trovando la deviazione sulla linea di Zini che mette in angolo.

Al 43’ il Tau passa in vantaggio a sorpresa: Bruno riceve palla sul limite dell’area e, di prima intenzione, calcia forte con il piattone: Ampollini devia, ma la palla sbatte sul palo e si insacca. La prima frazione si chiude così sullo 0-1 per il Tau Altopascio, nonostante le tante occasioni create dal Follonica Gavorrano.

Nella ripresa, al 4’, Antoni raddoppia per il Tau, recuperando una palla in area biancorossoblù e battendo Filippis con un tiro nell’angolino. Al 7’ altra occasione per gli ospiti, con Malva che calcia con il sinistro, trovando la risposta di Filippis. Il Follonica Gavorrano si scuote e, al 10’, accorcia le distanze: Lo Sicco, su punizione, effettua un tiro-cross insidioso, intercettato da Botrini che porta il punteggio sull’1-2. I biancorossoblù ci credono e, al 16’, Regoli cerca una deviazione in area che termina alta sopra la traversa. Al 32’ ancora Regoli cerca la semirovesciata sul cross di Ceccanti, non trovando, però, la porta.

Ma il Tau, al 38’, riallunga: il neoentrato Piccini si presenta di fronte al portiere e lo batte, realizzando il gol dell’1-3. Il Tau accede, così, alla finale play-off: affronterà il Grosseto che ha eliminato il Livorno.

Andrea Capitani