Serie D. Ponsacco, solo un punto. Il Comunale resta stregato

Ponsacco

1

Poggibonsi

1

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bardini (16’ st Regoli), Panattoni, Nieri (38’ st Sivieri), Grea Brondi, Milli (31’ st Matteoli), Bologna, De Vito. Borselli, Fisher (20’ st Italiano). A disp. Falsettini, Fasciana,Innocenti.Milani, Mogavero. All. Bozzi.

Poggibonsi: Pacini, Marcucci (25’ st Barbera), Bellini, Camilli, Vitiello (38’ st Mazolli) ,Gistri (18’ st Bigica), Bigozzi (31’ st Rocchetti), Borri, Cecconi, Martucci, Coriano (1’ st Di Paola). A disp. Bonito, Cecchi, Lepri, Corcione, All. Beoni (Calderini squalificato).

Arbitro: Leorsini di Terni (Fabrizi – Rosati).

Marcatori: 28’ pt Panattoni, 34’ pt Vitiello rigore.

Note: Amm. Belli, Bigica, Bazzoli e mister Bozzi. Angoli 4 a 1 Rec.2 pt – 4 st. Spettatori 200 di cui 40 ospiti. Osservato un minuto di raccoglimento alla memoria di Gigi Riva.

LA RINCORSA dei Mobilieri Ponsacco per ottenere la prima vittoria del campionato fra le mura di casa è stoppata dall’assegnazione di un calcio di rigore a favore dei giallorossi. Un diagonale dell’ex Marcucci centra in una mischia in area il braccio di Nieri attaccato al corpo inflessibile l’arbitro rigore. Contestato dai giocatori rossoblu la decisione con l’eco della platea Ponsacchina, sempre meno presente al Comunale. Mister Bozzi ripete la formazione che si era ben distinta contro il Livorno (4 4 2) e quindi Nieri e Panattoni al vertice alto, mentre gli avversari opponevano un 4 3 3 con Bellini, Vitiello Bigozzi offensivi. Partenza sprint dei Leoni che sfiorano il bersaglio con Bellini al ‘19 e Bigozzi al ‘27. Passata la sfuriata ospite, i rossoblù sfondano con un’azione penetrante di contropiede avviata da Bardini e siglata da Panattoni con un rasoterra al ‘28 imprendibile. Il pareggio di Vitiello su penalty al ’34, carica i Mobileri e Pacini para a Milli al ‘ 35 una punizione e Borselli con una volee’ al 44’ manca il raddoppio. Nella ripresa le occasione migliori sono per il Ponsacco Nieri al 2’ e 3, De Vito al 30’ e Matteoli al 44’, mentre Fontanelli frena Bellini al 14’, Vitiello al 18’ e Bigica al 25’.

Luciano Lombardi