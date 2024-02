Serie D: problemi per Bonura in vista del Seravezza Pozzi. Sansepolcro nei guai. Fremura e Grassi out

SANSEPOLCRO

Forfait di Fremura e Grassi, tanto per ricreare qualche problema. Dopo la sosta, il campionato di serie D riparte senza più pause fino all’epilogo del 5 maggio e sia in testa che in coda comincia davvero il bello, con 12 giornate ancora davanti e 36 punti a disposizione. Il Sansepolcro ricomincia dal Buitoni con un’avversaria inedita, che per la prima volta calcherà il "tempio" del calcio biturgense: è il Seravezza Pozzi del tecnico Christian Amoroso, ancora in orbita promozione nonostante un periodo poco felice dal punto di vista dei risultati. Fra le due squadre, un solo precedente, quello dell’andata, che vide i versiliesi imporsi per 2-1 grazie alla doppietta di Camarlinghi nel primo tempo, poi nella ripresa il gol di Brizzi, il clamoroso palo colpito da Simeone che avrebbe potuto siglare il 2-2 e il salvataggio al 91’ del portiere locale Lagomarsini.

Insomma, non fu una domenica fortunata per i colori bianconeri e anche quella che sta per iniziare non sembra nata sotto una buona stella: Bonura dunque dovrà infatti fare a meno di Alain Fremura e di Cristian Grassi, bloccati da problemi fisici ed entrambi sicuri già ora di non esserci. Manca in pratica il versante di sinistra della difesa e del centrocampo, anche se il rientro di Del Siena dopo i tre turni di squalifica può dare una mano alla squadra per trovare una soluzione comunque valida nell’assetto 3-5-2 che caratterizza il Sansepolcro dall’inizio della fase di ritorno.