Serie D. Prosperi: "Ennesimo successo della Pianese. L’idea di vincere tutto sarebbe un errore»

Un successo meritato e pesante, in ottica classifica: battuto il Figline, la Pianese si è portata a +3 dal Follonica Gavorrano, allungando ancora la striscia di risultati utili. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – ha commentato l’allenatore Fabio Prosperi (foto) –: costruire tanto e concedere poco è una cosa molto complicata. Poi abbiamo subìto una rovesciata incredibile di Ficini. La rete poteva destabilizzarci, invece siamo andati sul 3-1. Dopo mi sono innervosito: abbiamo concesso il 3-2 per troppa superficialità. Permettere agli avversari di riaprire una partita chiusa due volte, in pieno dominio e in pieno controllo, è da pazzi. Quindi è subentrata la paura perché i punti pesano e 19 risultati consecutivi, mentalmente pesano. Alla squadra va quindi reso il merito di aver tenuto il risultato, con grande voglia e soffrendo. Pensare di poterle vincere tutte 4-0 sarebbe un errore: non siamo il Real Madrid e in campo ci sono anche gli avversari". "Dei ragazzi sono estremamente contento – ha aggiunto Prosperi – e sceglierne 11 è sempre un peso. Ho dovuto mandare in tribuna Alagia, che giocherebbe ovunque, Lulli, un passato tra i professionisti, è entrato per poco. Di Mino e Bramante sono giocatori importanti… Ho grande stima e rispetto per tutti: hanno giocato Miccoli, Tognetti e Morgantini, ma ero sereno perché sono ragazzi che ogni giorno sono inappuntabili".