Serie D: qui Seravezza. Il dg Luisi indica la via:: "Testa già al Grosseto»

Dopo undici risultati utili consecutivi torna a perdere il Seravezza, che non cadeva sul campo dal 22 ottobre scorso. La sconfitta di ieri l’altro a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato fa male, soprattutto per il modo in cui è arrivata oltre che per il fatto di aver perso subito la vetta della classifica così tanto faticosamente inseguita e conquistata. La Pianese è tornata in testa, a +2 sui verdazzurri secondi. E domenica prossima al “Buon Riposo“ arriverà il Grosseto del ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli reduce dal pareggio 1-1 nel big-match col Livorno e attardato in classifica a -6 dalla vetta. Il Seravezza per la prossima partitissima conta di recuperare i terzini 2004 Salerno e Ivani che domenica sono mancati per influenza. Mentre bisognerà capire le effettive possibilità di veder ridotta la squalifica del difensore 2003 Coly (che ha rimediato 3 turni di stop) in seguito al ricorso della società seravezzina. A commentare la sconfitta di misura 1-0 su rigore patita sul campo del San Donato è lo storico direttore generale Edo Luisi.

Direttore, che partita è stata?

"Il campo era indecente per la categoria. Noi purtroppo abbiamo avuto defezioni in serie tutte concentrate nello stesso reparto e nel parco quote. Così il mister Amoroso ha dovuto costruire una difesa nuova per tre quarti lanciando subito titolari il 2004 Nannetti ed il 2005 De Ferdinando che sono arrivati da poco... e che hanno immediatamente fatto comodo, confermando la bontà del loro acquisto da parte del ds Calistri. Nel primo tempo il match è stato equilibrato. Nel secondo invece l’80% del tempo lo abbiamo giocato nella loro metà campo".

Sono stati decisivi gli episodi?

"Direi di sì. Il rigore in loro favore a metà primo tempo secondo me è alquanto dubbio, fischiato per un contatto in area fra Brugognone e Petronelli quando Lagomarsini aveva già la palla in mano. A noi poi manca un rigore su Loporcaro: l’arbitro lì ha sorvolato. Il pari si meritava".

E ora testa al Grosseto.

"Vogliamo rifarci della sconfitta dell’andata. Ci sarà una grande cornice di pubblico e ci aspettiamo una bella giornata di sport".