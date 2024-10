Serie D. Riccione a Fiorenzuola per fare un balzo in avanti

Sei punti messi al sicuro in otto gare. Lo United Riccione sa benissimo che il bottino raccolto sin qui è magrissimo. Così, alla squadra di mister Beoni non resta che rimboccarsi le maniche e cercare di scalare posizioni in classifica. Oggi i biancazzurri hanno l’occasione, vincendo, di scavalcare una diretta concorrente nella zona bassa della classifica. Ecco perché i novanta minuti in casa del Fiorenzuola (calcio d’inizio alle 17), quelli validi per la settima giornata rinviata dieci giorni fa, sono decisamente importanti. Se non fondamentali per un Riccione che il bottino pieno l’ha fatto soltanto al debutto, ormai quasi due mesi fa, sul campo dello Zenith Prato. I numeri di questo inizio di stagione dei romagnoli non mentono. Ma anche il Fiorenzuola, retrocesso appena qualche mese fa dalla serie C, non se la passa meglio. Di punti i piacentini sin qui ne hanno raccolti soltanto due in più rispetto agli avversari di giornata. Con il bottino casalingo che si è arricchito soltanto grazie al successo di appena qualche giorno fa con lo Zenith Prato, prima vittoria sul terreno amico in campionato. Insomma, ad affrontarsi oggi sono due squadre che hanno bisogno di dare la svolta alla propria stagione. Lo United lo sa bene e non può più permettersi altri passi falsi.

I novanta minuti tra Fiorenzuola e United Riccione saranno diretti dal fischietto della sezione di Pistoia Guido Iacopetti che sarà assistito da William Alberto Greco di Nichelino e Alberto Mandarino della sezione di Alba-Bra.