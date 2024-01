Serie D. Riccione in anticipo con il Tivoli

Mettendo un attimo da parte le questioni di mercato che in casa United Riccione ormai da settimane hanno un peso non da poco tra parte e arrivi, la squadra di mister Riolfo è a un soffio dal ritorno in campo dopo la sosta natalizia. Infatti, i biancazzurri anticiperanno a domani i novanta minuti della prima gara dell’anno contro il Tivoli (calcio d’inizio alle 14.30). E lo faranno ancora una volta sull’erba dello stadio Calbi di Cattolica considerando che il ’Nicoletti’ non è ancora pronto per essere la nuova casa dello United. Questione non secondaria quella dello stadio visto che per tutto il girone d’andata e ora anche in quello di ritorno i biancazzurri sono sempre stati costretti a trovare soluzioni alternative al proprio impianto. Non un alibi, ma sicuramente una difficoltà in più per una squadra che nel girone di ritorno di difficoltà ne ha avute abbastanza. Con il Tivoli occorrerà mettere nel cassetto una prima parte di campionato fatta di molti bassi e pochi alti.