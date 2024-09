Serie D. San Donato e Figline. Doppio rischio esterno

In serie D, questa 2ª giornata del girone "E", mette subito alla prova il Figline e San Donato Tavarnelle impegnate su campi ostici del Flaminia e Ghiviborgo. Il recupero di mercoledì di Fezzanese-Seravezza (1-3). Queste le gare odierne in programma alle ore 15.

Flaminia-Figline (arbitro: Battistini di Lanciano). Sull’entusiasmo per il successo della gara di esordio, per il Figline c’è subito la trasferta viterbese, una delle due più lunghe del campionato, contro il Flaminia dell’ex Nofri Onofri inchiodata al pareggio dal Montevarchi. Pertanto, al Figline di Tronconi servirà prudenza e tanta concentrazione contro un’avversaria che sfruttando il doppio turno casalingo cercherà di non mancare all’appuntamento con i tre punti. Il tecnico figlinese può contare sul rientro dalla squalifica di Tommaso De Pellegrin difensore e di Brando Ciravegna, attaccante; quest’ultimo potrebbe esordire accanto a Mugelli (Bruni è infortunato), con l’apporto di Zellini che non sbaglia mai il colpo vincente. Infine, c’è da registrare l’uscita dell’attaccante Christian Iaiunese (2006), girato in prestito al Terranuova Traiana.

Ghiviborgo-San Donato Tavarnelle (arbitro: Barbetti di Arezzo). Smaltita la delusione per la sconfitta subita contro il Siena, la squadra di Bonuccelli è pronta per questo primo test esterno per un pronto riscatto. Con il rientro dell’attaccante Doratiotto e del centrocampista Pecchia, la squadra recupera qualità offrendo più sostegno a due reparti che dovranno primeggiare per superare un Ghiviborgo che dopo batosta di Ostia cercherà rendere vita dura agli avversari. Si spera che stavolta Sylla, Manfredi e Senesi abbiano più fortuna nelle loro conclusioni davanti alla porta avversaria difesa da Bonifacio. Gli ex di turno: Carcani (San Donato Tavarnelle) e Noccioli (Ghiviborgo).

Giovanni Puleri