Serie d. Sangiovannese-Figline cambia data. Squadre in campo lunedì 6 gennaio

Il derby tutto valdarnese tra la Sangiovannese e il Figline cambia data. Le due squadre hanno infatto raggiunto l’intesa per scendere in campo non più domenica 5 gennaio bensì lunedì 6 gennaio. Il derby quindi andrà in scena per l’Epifania con il calcio di inizio che resterà alle 14.30. Una partita alla quale il Figline arriva terzultimo in classifica, chiamato a risollevare le proprie speranze di salvezza contro una Sangiovannese che ha due punti di margine sulla zona rossa e vuole continuare la propria serie utile. Una partita non bale quella che vedrà opposti i due allenatori: Bonura e Brachi.