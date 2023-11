Serie D, si attendono le prime mosse sul mercato. La Sangiovannese conferma fiducia a Bencivenni. Gli attaccanti sotto esame: diversi partiranno

SAN GIOVANNI

Gabriele Bencivenni non si tocca, almeno per il momento. È questo il messaggio forte e chiaro divulgato alla stampa dal presidente del comitato biancoazzurro Marco Merli nel post partita di domenica contro il Seravezza, che ha prodotto la terza sconfitta nelle ultime quattro gare giocate. "Il Seravezza ha dimostrato di valere il secondo posto, sicuramente è stata la migliore squadra che abbiamo visto fino a questo punto nel nostro stadio ma siamo mancati in alcune circostanze e questo ha sicuramente agevolato il gioco di una formazione che ha elementi davvero importanti per la categoria. Se Bencivenni rischia? Lui come lo staff tecnico assolutamente no, faremo piuttosto una disamina sui giocatori e vedremo quello che possiamo fare nell’imminente mercato di dicembre. Compatibilmente con le nostre risorse cercheremo di apportare delle migliorie alla squadra, qualcuno non ha risposto come pensavamo ed è nostra intenzione poter sostituire quegli elementi che non riteniamo più utili alla causa".

Proprio per quanto affermato da uno dei massimi vertici societari, sono ormai con le valigie in mano il terzino Stefano Ratti, classe 2004, e l’attaccante Christian Campo. Si sta poi ragionando su altri profili dai quali ci si aspettava senz’altro di più come l’attaccante Iaquinta, il collega di reparto Regolanti, che al di là dei tre gol messi a segno non sta convincendo nelle prestazioni, e il marocchino Zhar visto, in questo specifico caso, l’arrivo di venerdì scorso del connazionale Oubakent.

Massimo Bagiardi