Serie D, Siena tra rinnovi e new entry. L’obiettivo è competere per il vertice

La settimana che inizia domani dovrebbe essere quella in cui il Siena Fc annuncerà altri rinnovi contrattuali e probabilmente i primi nuovi acquisti. Ma non solo. Mancano infatti ancora da essere ufficializzati i quadri del settore giovanile (che sarà diretto da Pierangioli e da Voria) e il vice allenatore della prima squadra che andrà a prendere il posto lasciato vacante dallo stesso Voria. Il tempo non manca se è vero che la squadra inizierà la preparazione nella seconda metà di luglio per essere pronta al primo impegno dell’annata 24/25 nella Coppa Italia di categoria domenica 25 agosto con il turno preliminare. Sette giorni dopo invece è previsto l’inizio delle ostilità vere e proprie. Le sensazioni sulla rosa che verrà allestita sono positive. Le conferme di elementi che in Eccellenza avevano fatto la differenza sono un discreto viatico per la costruzione di un team che possa battagliare per le primissime piazze. La serie D è un campionato complicatissimo dove vince una sola e i playoff hanno quasi sempre un valore pressoché nullo. Il Siena Fc da neopromossa ambiziosa dovrebbe cercare di essere sufficientemente pronta per competere al vertice contro chi come Livorno e Grosseto sono anni che tenta la risalita nei professionisti senza fortuna. Tornando agli annunci, a breve dovrebbero esserci i rinnovi di due under della passata stagione ovvero Hagbe e Morosi, entrambi classe 2004 e quindi utilizzabili come giovani.

Guido De Leo