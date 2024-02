Serie D: solo quattro reti degli azzurri nelle ultime 6 partite. Il tecnico conta di recuperare durante la sosta Benucci e Cicarevic. Sangio, Rigucci cerca soluzioni per l’attacco

SAN GIOVANNI

Nonostante il turno di sosta che propone il calendario per questa domenica, la Sangiovannese ha ripreso a lavorare ieri pomeriggio dopo il pareggio nel derby con il Montevarchi che ha allungato la striscia positiva a sei risultati. Per l’andamento piuttosto ballerino tenuto nella prima parte di stagione con molti gol al passivo è sicuramente un passo avanti ma, di contro, c’è il reparto offensivo che non riesce ad essere più incisivo come dovrebbe. Nelle ultime sei partite giocate sono stati realizzati appena quattro gol, due di questi da un difensore come Stefano Antezza, un’altra rete di Bartolozzi che attaccante puro non lo è per finire, nell’ultima trasferta di Forte dei Marmi, l’altra marcatura su di un cross in area di Nannini che ha trovato un impercettibile deviazione di un difensore locale.

Sono dati che indubbiamente preoccupano, Rigucci ha provato anche a ruotare i suoi elementi più avanzati per cercare qualche valida soluzione ma, al momento, di risultati veri e propri non se ne vedono. Si attende che Benucci torni nella sua forma migliore, è rientrato giusto domenica dal primo minuto, e al tempo stesso si confida nel recupero del giocatore qualitativamente più dotato della rosa che risponde al nome di Sasa Cicarevic. Ed è proprio sul montenegrino che in tanti ripongono speranze per vedere di guarire da questa astinenza offensiva.

Massimo Bagiardi