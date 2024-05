Serie "D» - Tau Altopascio: il mercato. Capparella e Malva, futuro incerto

Dopo la sconfitta nella finalissima play-off a Grosseto, per il Tau Altopascio è arrivato il momento della fine della stagione, almeno quella ufficiale.

In attesa della decisione sulla prosecuzione o meno del matrimonio sportivo tra il club e l’allenatore Venturi, ci sono indizi che fanno pensare ad un addio di alcuni giocatori cardine, protagonisti di un campionato eccezionale.

Ad esempio Riccardo Capparella che, su Instagram, scrive: "Posso solo dirvi grazie, per avermi inserito in un gruppo di ragazzi straordinari, per aver compreso il mio carattere, per non averci mai lasciati soli. Grazie Tau, vi porterò con me sempre". Letto così, sembra un messaggio di addio, ma se il fantasista non approderà in serie "C", potrebbe vestire ancora la maglia amaranto. Stesso discorso per Alessandro Malva; gol importanti in questa stagione per l’attaccante ex Benevento che, sui social, scrive che porterà nel cuore per sempre la famiglia Tau. Malva è in prestito: quindi la sua posizione è da valutare. Così come quella di altri, ma, in primis, c’è da sapere chi sarà l’allenatore per il 2024-2025.

Massimo Stefanini