Serie "D" - Tau in trasferta a Modena. Venturi: "Non cambio nulla contro Cittadella"

Da non confondere con il Cittadella padovano che milita in serie "B". Qui siamo due categorie sotto e, oggi, alle 15, la capolista imbattuta e a punteggio pieno Tau Altopascio, senza Gonzi, sarà di scena a Modena contro il Vis Cittadella locale. E’ la squadra del quartiere che si trova nel cuore della città della Ghirlandina. E’ un complesso temibile: ha fatto fuori Piacenza e Pistoiese, ha il terzo miglior attacco, ma anche la quarta peggior difesa. E’ reduce dal successo rotondo, 4-2 in trasferta, contro il Corticella. Una curiosità: non ha mai pareggiato sinora; quattro vittorie e tre ko nelle prime posizioni di classifica.

Ma gli amaranto guardano tutti dall’alto, senza presunzione, però e senza snaturarsi. "Non cambieremo di una virgola il nostro atteggiamento – spiega alla vigilia Venturi – . Giocheremo sempre come abbiamo fatto fino ad ora. Siamo consapevoli che hanno giocatori di categoria e anche oltre, nonostante siano una neopromossa: sarà una partita tosta. Infatti hanno vinto sia con Piacenza, sia con la Pistoiese. Rotazioni? Dobbiamo vedere le condizioni di tutti, ma è scontato che, con tutte queste partite, è necessario un pizzico di turn-over. Giocoforza bisogna dosare le energie e, per giocare con l’intensità che vogliamo, bisogna sempre avere la massima efficienza fisica e, quindi, giocheranno coloro che sono meno stanchi".

"Meucci? E’ in gran forma – spiega Venturi – : un modello il nostro capitano, grande non solo in campo, ma anche nel tener unito il gruppo, come del resto i più esperti, l’altro ex Lucchese, Lombardo e Bernardini. Sono riusciti a far ambientare bene i giovani e i neoarrivati".

Fin qui il tecnico. Tutti stanno magnificando la coppia di attaccanti che ha a disposizione il Tau, Motti e Andolfi, davvero in grande forma e lo dimostrano i gol che riescono a realizzare. Belli, ma, soprattutto, importanti, quelli che decidono il risultato.

La situazione. Atzeni ha recuperato, sono praticamente tutti disponibili; solo Gonzi si è allenato a parte, ma è probabile che rientri a San Mauro, mercoledì 30 ottobre oppure la domenica successiva con il Lentigione, in casa. Il 30 è previsto il recupero del settimo turno, quello in calendario domenica 20 ottobre e rinviato causa maltempo. Questa è una variabile sempre presente, anche se a Modena, oggi, si giocherà sicuramente. Da verificare, invece, mercoledì prossimo la situazione in Romagna a livello meteo. Certo è che, se non si dovesse giocare, sarebbe un problema notevole, per i calendari che andrebbero, a quel punto, ad ingolfarsi.

Massimo Stefanini