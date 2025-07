Serie D. Titani, per la porta c’è Coletta. E in attacco ritorna Gasperoni

Rinforzi in casa San Marino. Ma anche qualche conferma. Tra i pali il club della Repubblica ha deciso di puntare sull’esperienza di Jacopo Coletta. Classe ’92, il numero uno ex Lucchese con i biancazzurri ha firmato un contratto annuale. E proprio con la Lucchese fu uno dei protagonisti della cavalcata che portò il club toscano al ritorno tra i professionisti nella stagione 2019-2020. "Coletta ha grandi qualità tecniche e morali – dice il direttore sportivo del San Marino, Daniele Deoma – Averlo con noi non è stato facile visto che su di lui c’erano anche diverse società di Lega Pro". Coletta in carriera ha collezionato oltre 80 presenze in Lega Pro e circa 90 in serie D. Ha militato nella primavera del Chievo, poi tra le altre Fondi, Lumezzane, Spal e Lucchese di cui è stato anche il capitano.

Due anni di contratto, invece, per il classe 1999 Mattia Gasperoni. Attaccante laterale di piede sinistro, si tratta di un ritorno per lui in Repubblica dove aveva collezionato oltre 40 delle 154 presenze in serie D. Tra le maglie indossate da Gasperoni ci sono quelle di Forlì, Imolese, Sammaurese e Breno. Con 21 reti segnate e 13 gli assist.

Poi le conferme, dicevamo. Restano in biancazzurro l’attaccante classe 2006 Luca Giacomini e il centrocampista classe 2007 Nicolò Golfarelli. Per entrambi un contratto biennale. "I due ragazzi della Juniores – spiegano dal club del presidente Montanari – hanno già avuto modo di esordire nella passata stagione in prima squadra con ottime prestazioni". "Due ragazzi di qualità che hanno saputo meritarsi il passaggio in prima squadra con il lavoro, l’umiltà e la voglia di imparare. Sono sicuro – spiega il ds Deoma – che sapranno darci molte soddisfazioni".

Le operazioni di mercato procedono in casa biancazzurra in attesa che il gruppo si metta al lavoro sul campo. La data del ritiro è già stata fissata. La truppa del Titano partirà per Chianciano Terme il 4 agosto e farà ritorno alla base il 28 dello stesso mese. Lì nascerà la squadra della prossima stagione in attesa dei primi impegni ufficiali. Senza nascondere le ambizioni. In fin dei conti il presidente Montanari lo ha già detto più volte di voler tentare il ritorno del San Marino nel calcio professionistico.