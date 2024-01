Serie D: trasferta a Figline Valdarno. Il Real Forte Querceta prova la risalita

Il Real Forte Querceta inaugura il 2024 (e il girone di ritorno) con la trasferta di Figline Valdarno (fischio di inizio ore 14,30). L’obiettivo dei versiliesi è provare la risalita in classifica, dopo in girone di andata chiuso al penultimo posto, con soli 9 punti. "Siamo pronti per ripartire - dichiara il tecnico Francesco Buglio - ci attende un girone di ritorno di rincorsa, dobbiamo recuperare una classifica che non ci può soddisfare. Cosa chiedo ai miei ragazzi? Coraggio. Dobbiamo essere più intraprendenti, tentare la giocata, non aver paura di sbagliare. Così si vincono le partite".

Il mercato ha restituito una rosa funzionale alle esigenze tattiche di Buglio. Non c’è stata una vera e propria rivoluzione, ma scelte condivise con lo staff tecnico che, almeno sulla carta, rafforzano la squadra. "Devo ringraziare la società - continua Buglio - si sono mossi bene, con tempismo, individuando quei giocatori che possono darci una mano per risalire la classifica. Adesso tocca a noi, ci attende un girone di ritorno in cui dovremo sbagliare il meno possibile". Già a partire dalla trasferta di Figline, contro una delle rivelazioni della prima metà di campionato. "Il Figline sta facendo bene già da qualche anno. Massimo rispetto ma abbiamo le carte per dire la nostra". Capitolo formazione: dubbi sul modulo, in questi mesi Buglio ha variato spesso, anche a gara in corso. "È una forza in più che abbiamo - commenta il tecnico del Real Forte Querceta - possiamo passare a tre e a quattro dietro a seconda dell’avversario o di come si mette la partita". Per questo pomeriggio, out per squalifica Maccabruni e Gabrielli, non convocato Apolloni per un problema fisico. Per il resto squadra al completo e ballottaggi in ogni reparto.

Probabile formazione (3-5-2): Gatti, Tognarelli, Masi, Vietina; Pecchia, Giuliani, Gemmi, Michelucci, Giubbolini; Pegollo, Podestà.

Michele Nardini