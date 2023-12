Serie d: trattative in casa bianconera per rinforzare ancora l’organico di bonura. Ll ds Monni e l’identikit della nuova punta del Sansepolcro: "Tandem con Essoussi» Il Sansepolcro torna ad allenarsi in vista della partita interna di domenica 7 gennaio. Previsti rientri importanti e un test amichevole. Il direttore sportivo parla di rivoluzione e di un organico meno numeroso ma capace di dare personalità alla squadra.