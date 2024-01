Serie D. Trestina coi cerotti contro il Querceta

TRESTINA – Il Trestina cerca la prima vittoria del 2024 affrontando allo stadio "Casini" il Real Forte Querceta: gli altotiberini proveranno inoltre a "vendicare" la sconfitta dell’andata, al cospetto di un avversario attualmente al terzultimo posto: "Guai a pensare che sia una partita semplice - ammonisce il tecnico bianconero Davide Ciampelli - perché i toscani sono in serie positiva da 3 giornate e sono intervenuti in maniera significativa sul mercato, acquistando 5 over ed un under". In attesa di auspicabili rinforzi che tardano ad arrivare, la coperta resta corta in casa Trestina, con il tecnico che per far fronte all’assenza dell’infortunato Sensi (alle prese con l’infortunio rimediato a Poggibonsi) dovrà impiegare Conti nell’inedita veste di centrale difensivo. Il suo posto a centrocampo sarà preso da Omohonria, mentre Farneti (in ritardo di condizione dopo il lungo stop) partirà dalla panchina.

Trestina: Fiorenza, Dottori, Bucci, Omohonria, Contucci, Conti, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia.

Paolo Cocchieri