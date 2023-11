Serie "D» - Turno infrasettimanale. Il Tau recupera Meucci e Antoni per il derby di oggi. Venturi: "Sangiovannese squadra ostica, sarà dura»

Il peggior attacco del torneo, a pari merito con San Donato Tavarnelle e Real Forte Querceta, appena cinque reti realizzate, di cui due in quattro trasferte. E’ l’identikit statistico della Sangiovannese che, oggi, alle 14.30, al "Comunale" di Altopascio affronta un Tau, in zona play-off e che detiene la quarta miglior difesa, ma che ha ancora negli occhi la beffa di Gavorrano, con la sconfitta maturata al 92’. C’è da riprendere il cammino, contro un avversario che ha perso in tre gare su quattro lontano dal "Fedini". Attenzione, però, perché, nell’ultima trasferta, ha imposto il pari al Grosseto.

Società blasonata quella del Marzocco, con tante stagioni in "C" negli anni ’70, quando arrivò anche in finale di Coppa Italia di categoria, nel 1977, battuta dal Lecco.

"C’è molto rammarico per come è andata a Gavorrano, ma bisogna voltare pagina – commenta il trainer amaranto, Simone Venturi – . La partita scorsa è stata molto dispendiosa dal punto di vista fisico e, visti i pochi giorni di recupero, dovremo, adesso valutare le condizioni di ognuno. Capiremo in queste ultime ore chi sta meglio. Rientra in gruppo Meucci. Antoni ha terminato la squalifica".

"Contro la Sangiovannese – spiega il tecnico – sarà una partita ad alto grado di difficoltà. Un avversario ostico, in crescita. Una squadra che ha recentemente pareggiato a Grosseto. Ci aspetta, quindi, una partita intensa, in cui saranno i dettagli e l’attenzione a fare la differenza. In questo campionato niente è scontato". Nella passata stagione finì 0-0.

Massimo Stefanini