Serie "D» - Turno infrasettimanale. Tau in emergenza oggi contro il Trestina. Bernardini e Noccioli out, Perillo in forse

Bernardini (possibile frattura a un dito di un piede) e Noccioli out; Perillo in forse, Bruzzo rientra in gruppo con la maschera, dopo la frattura al setto nasale contro il Figline; mentre si rivede ad allenarsi anche il lungodegente Andolfi. Questo il bollettino medico del Tau, in vista della gara di oggi, ore 14.30, ad Altopascio, contro il Trestina di Città di Castello. Obiettivo: quinto posto.

Meucci e compagni sono a pari punti (48) con il Seravezza che, però, è in vantaggio nei confronti diretti. La compagine di Città di Castello, battuta nell’ultimo turno proprio dal Seravezza, è una delle poche che non ha obiettivi: a quota 38 è, ormai, salva. Si trova al nono posto, in posizione equidistante sia dai play-out, vantaggio di dieci punti, sia dai play-off, meno dieci punti. A sei giornate dalla fine la formazione dell’Alta Valtiberina ha, dunque, poche motivazioni. Almeno sulla carta; ma gli amaranto dovranno avere il giusto approccio.

Una vittoria nelle ultime sei giornate per gli umbri, reduci da due ko di fila. All’andata finì 1-1. Trestina che ha vinto quattro volte in trasferta, dove vanta il quarto miglior attacco; il primo ce l’ha proprio il Tau che, però, nelle partite casalinghe, fatica di più.

Alessio Zini, che ha segnato contro il Figline, commenta: "Obiettivo quinto posto, ma ci dobbiamo divertire e approfittare del fatto che, al contrario delle altre, non abbiamo pressioni di alcun genere; questo dovrebbe aiutarci. Con il Trestina dobbiamo stare attenti: hanno ottimi giocatori in attacco".

Mas. Stef.