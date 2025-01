Serie D. Tuttocuoio. È polemica sull’impianto

Botta e risposta ieri tra Tuttocuoio e amministrazione comunale di San Miniato sulle criticità dell’impianto sportivo Leporaia di Ponte a Egola dove la squadra neroverde gioca le partite interne. Nella mattinata la presidente Paola Coia in un comunicato aveva lamentato per l’ennesima volta la mancanza di interventi del comune, che è proprietario dell’impianto, ravvisando "la necessità di una manutenzione straordinaria per la tribuna, che versa in una condizione sempre più di degrado e di pericolosità, come le grondaie ancora non sistemate ed elementi in legno che stanno marcendo a causa delle infiltrazioni di acqua. Avevamo anche sollecitato l’ installazione di una tribuna ospiti adeguata e, a parte parole fumose, nulla di tutto ciò si è visto". "Ora però la situazione è diventata insostenibile – ha proseguito Coia – perché ci sono alcuni parapetti in vetro che si muovono pericolosamente e non consentono di poter utilizzare la tribuna. Ho già inviato una pec all’ufficio tecnico e al sindaco, ma non c’è stata alcune risposta, anche solo per prendere visione della situazione e programmare l’intervento". Nel pomeriggio la replica del sindaco Simone Giglioli e dell’assessore ai lavori pubblici, Marco Greco: "Questa mattina (ieri, ndr) i tecnici comunali hanno svolto un sopralluogo per verificare le condizioni del parapetto della tribuna e ne hanno immediatamente messo in sicurezza una porzione. Dopodiché abbiamo provveduto subito ad informare la ditta che ha installato il parapetto perché provveda in tempi brevi al ripristino della porzione danneggiata, che comunque non impedisce il regolare utilizzo della tribuna stessa e per la quale abbiamo già affidato i lavori di ripristino della copertura. La prossima settimana, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, l’impresa affidataria realizzerà l’intervento, un lavoro che deve il ritardo esclusivamente al meteo. Inoltre sono già stati affidati i lavori per la nuova tribuna. Siamo in attesa del parere della commissione pubblico spettacolo, dopodiché potremo procedere".