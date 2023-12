Serie D: un altro movimento in attesa di tornare in campo. Prosegue la rivoluzione azzurra. La Sangio e Sacchini si separano

Samuele Sacchini ha ufficialmente rescisso il suo rapporto professionale con la Sangiovannese. Il centrocampista classe 2002, fortemente confermato la scorsa estate nonostante alcune sirene provenienti dalla serie C, dopo un inizio di stagione su altissimi livelli, ricordiamo il gran goal messo a segno in Coppa Italia con il Figline lo scorso agosto, non ha però proseguito in questo cammino di crescita e, anche a fronte della richiesta piovutagli da Grosseto, si è incontrato nelle scorse ore con la dirigenza azzurra trovando l’accordo per il suo addio dopo 66 presenze complessive e 3 reti. Arrivò nel gennaio del 2021 dalla Fiorentina, era reduce da un brutto infortunio al ginocchio ciononostante giocò un’ottima seconda parte della stagione alla pari dello scorso torneo, dove collezionò 32 presenze con due reti all’attivo. Quest’anno, come detto, non ha reso secondo le aspettative e forse anche voglioso di provare nuove esperienze ha lasciato la casacca del Marzocco proprio alla vigilia della chiusura del 2023. La società si metterà all’opera per cercare un suo sostituto, quella del giocatore fiorentino è la nona partenza ratificata nel mercato di riparazione, una vera e e propria rivoluzione messa in atto dei vertici dirigenziali che, come confermato a più riprese, hanno messo nelle mani di Atos Rigucci un organico molto rinnovato rispetto ad alcune settimane fa e che, nei prossimi giorni, vedrà sicuramente altri nuovi arrivi. Tra questi l’attaccante del 2003, proveniente da Grosseto, Niccolò Rotondo che ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione conta realmente all’altra dove ha messo piede in campo 21 volte con cinque reti all’attivo. Nell’amichevole giocata ieri a Fiesole, intanto, vittoria degli azzurri per 3-1 con goal di Caprio, Lombardi e Romanelli.

Massimo Bagiardi