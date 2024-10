Serie D, valdarnesi costretti al pari dallo Sporting Trestina. "Non possiamo fare certi errori». Bonura striglia la Sangiovannese

Bonura non si dà pace, l’aver gettato al vento col Trestina una vittoria praticamente conseguita all’ultimo degli istanti di recupero lo ha mandato letteralmente in bestia. Dopo i punti lasciati a Figline, un’altra occasione che poteva dare ben altro lustro alla giornata e alla classifica della Sangiovannese: "Come spesso mi accade dormo poco al cospetto di risultati del genere, non mi capacito come senza aver mai subito un vero tiro in porta siamo riusciti nell’intento di farci riacciuffare all’ultimo istante della partita quando, solo pochi secondi prima, il nostro portiere aveva la palla in mano e sembrava ormai fatta. Il rigore è nato da una serie di errori fatti a monte, non sto qui a sindacare se c’era o non c’era noi non dovevamo assolutamente permettergli di arrivare in area in quella maniera ed è quindi colpa esclusivamente nostra. Peccato, sarebbero stati tre punti molto preziosi guadagnati contro una diretta concorrente che non mi ha fatto chissà quale impressione". Si consola con la prestazione dei suoi, sperando al tempo stesso che la dea bendata possa sorridere qualche volta anche al suo gruppo: "Sulla prestazione ho sinceramente poco da imputare ai miei, abbiamo fatto la partita che avevo chiesto di fare e più che costruire nel corso del secondo tempo tre limpide palle da gol, due di queste clamorose, non so cos’altro chiedere alla squadra. Magari è un momento che gira così, la fortuna non ci ha assistito sia a Figline che nel corso dell’ultima gara e speriamo che possa girare fin dalla prossima partita di Grosseto ma noi bisogna stare più attenti, lasciare così all’avversario punti facili rovina il lavoro di un’intera settimana". Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Grosseto contro l’undici di Roberto Malotti che, oggi alle 12.30, ha convocato una conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta di Livorno. Da capire se rilancerà nonostante il momento negativo o prenderà drastiche decisioni per il futuro.

Massimo Bagiardi