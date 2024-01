Serie "D». Venturi: "Tau, vittoria limpida. Ma non guardiamo la classifica»

E’ tutto vero. Quarto posto in classifica a soli quattro punti dalla prima, decimo risultato utile consecutivo, terzo miglior attacco, terza miglior difesa, a pari merito con altre formazioni. Le azioni del Tau Altopascio sono decisamente in rialzo.

Osservando la classifica, arrivano motivi di riflessione: essere davanti a corazzate come Livorno e Grosseto fa pensare alla classica favola. In estate c’era la convinzione di aver costruito una buona squadra, ma nessuno avrebbe osato immaginare tanto. E, pensando ai due punti gettati alle ortiche a Ponsacco o alla sconfitta al 90’ a Gavorrano, c’è, addirittura, da recriminare. Ma non più di troppo.

Soddisfatto l’allenatore Venturi. "L’Orvietana – dice – era molto cambiata rispetto al girone di andata; ci ha creato difficoltà, ma, sulla nostra vittoria, non c’è assolutamente da obiettare, vista la quantità di occasioni create. Semmai è necessario concretizzare di più quanto viene prodotto. La partita subito dopo le festività è sempre pericolosa, invece abbiamo avuto un buon approccio".

"La classifica? L’ho già detto, non bisogna guardarla, lo faremo in primavera. E’ da luglio che lo dico – conclude il tecnico pistoiese – , ma dobbiamo pensare gara per gara, a cominciare da quella di domenica prossima a Montevarchi".

Intanto il giovane Di Fatta è stato ceduto al Licata, ex squadra siciliana di Zeman (anche in "B"), ora in serie "D" girone "I".

Massimo Stefanini