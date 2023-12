Serie d. Victor e United mettono nel mirino. Fanfulla e Tivoli

Si godono la sosta natalizia anche Victor San Marino e United Riccione. Ma con stati d’animo diametralmente diversi. Il clima è realmente di festa sul Titano. I biancazzurri di mister Cassani sono la vera rivelazione del girone D e tra qualche giorno torneranno in campo per iniziare a preparare il primo appuntamento del nuovo anno. Alla ripresa, infatti, domenica 7 gennaio i biancazzurri del Titano saranno di scena sul campo del Fanfulla. Per cercare di iniziare il 2024 ricordando quanto di buono ha portato in Repubblica il 2023. Spera, invece, di buttarsi alle spalle in fretta l’anno che si è appena concluso lo United Riccione che continua a viaggiare tra alti e bassi deludendo le attese del presidente Pasquale Cassese. Alla ripresa, dopo aver resettato le ultime uscite dell’anno, i biancazzurri della Perla Verde saranno di scena davanti al pubblico amico per i novanta minuti contro il Tivoli.