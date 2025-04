Serie D: Virtus Ciserano e Caravaggio in difficoltà, Villa Valle avanza

CARAVAGGIO (Bergamo)La trentaquattresima giornata ha riservato più delusioni che gioie alle squadre bergamasche impegnate nel girone C di Serie D. Quando mancano solo quattro gare al termine del campionato, nelle retrovie si fa sempre più delicata la posizione di Virtus Ciserano e Caravaggio (al momento le due compagini orobiche, prigioniere dei playout, sarebbero costrette a disputare un derby-salvezza), mentre in avanti il confronto diretto in chiave playoff conferma le ambizioni del Villa Valle e impone una brusca frenata al Brusaporto. La sfida più delicata è stata certamente quella tra Caravaggio e Calvi Noale. Sul proprio terreno i bergamaschi hanno cercato la vittoria che li avrebbe condotti a un solo punto dai veneti, ma con un gol per tempo di Vranic (38’ pt e 50’ st) gli ospiti hanno lasciato a mani vuote la squadra di Rota. Risultato poco gradito anche per la Virtus Ciserano, che ha chiuso sull’1-1 il derby con la Real Calepina. La formazione di Mussa parte decisa, ma la rete di Strechie al 36’ costringe i rossoblù all’inseguimento, coronato al 24’ della ripresa da Testa. Il Villa Valle, infine, si impone nel derby-playoff col Brusaporto. La compagine di Sgrò parte forte e si porta sul 2-0 con Lancini (25’) e Ventura (36’). Oppon risponde al 23’ del secondo tempo, ma non basta.

I risultati: Campodarsego-Luparense 3-1; Caravaggio-Calvi Noale 0-2; Chions-Treviso 1-1; Cjarlins Muzane-Bassano Virtus 0-3; Este-Dolomiti Bellunesi 1-1; Lavis-Portogruaro 0-1; Mestre-Adriese 1-0; Montecchio Maggiore-Brian Lignano 0-1; Villa Valle-Brusaporto 2-1; Virtus Ciserano Bg-Real Calepina 1-1.

La classifica: Dolomiti Bellunesi 70 punti; Treviso 66; Campodarsego 60; Adriese 57; Villa Valle 55; Mestre 54; Brusaporto 52; Luparense 51; Cjarlins Muzane 50; Real Calepina 49; Este 48; Lignano 44; Calvi Noale, Portogruaro 43; Bassano 42; Caravaggio 36; Ciserano 35; Chions 27; Montecchio Maggiore 26; Lavis 12.

Luca Marinoni