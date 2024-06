Serricciolo Piena fiducia all’allenatore Borghetti

Il Serricciolo sta lavorando sodo per costruire una rosa competitiva in modo da consegnare al confermato mister Borghetti una squadra all’altezza della categoria.

Si aspettava la riconferma?

"Diciamo che io e tutto lo staff tecnico eravamo convinti di aver fatto un’annata positiva, 11 punti in più rispetto all’anno precedente, la terza miglior squadra in trasferta, settimo miglior attacco, 14 giocatori diversi a rete e un solo infortunio muscolare di primo grado subito da un atleta recidivo. Non dobbiamo dimenticare che, considerando una rosa cortissima e con le conseguenze di infortuni purtroppo traumatici, siamo comunque riusciti a centrare l’obiettivo principale della salvezza"."

Cosa l’ha convinto a rimanere a Serricciolo?

"L’entusiasmo del presidente e di tutta la società nel proseguire un percorso, cercando di migliorarci. Questo aspetto per un paese così piccolo (600 anime) come il nostro non è da sottovalutare, considerando che questo club è presente in Prima Categoria da bene 13 anni ed è l’unica società storica presente nel Comune di Aulla".

Qual è il progetto che le ha prospettato la società?

"L’obiettivo sarà quello di migliorarsi per cercare di raggiungere in netto anticipo la salvezza e se ci sarà la possibilità di sognare lo faremo".

Cosa sarà necessario fare per affrontare una stagione con maggiore tranquillità?

"Sarà fondamentale avere una rosa più competitiva, non tanto in termini di qualità, ma dal punto di vista numerico. La società ascolta molto le richieste mie e del mio staff perché sa che sono rivolte alla crescita del gruppo".

Quali giocatori state cercando?

"La nota dolente del campionato giocato è stato il reparto difensivo dove purtroppo gli infortuni ci hanno messo in seria difficoltà. Proprio lì dovremo cominciare a intervenire per poi inserire un tassello importante in ogni reparto".