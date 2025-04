Serricciolo sconfitto dal Cqs Pistoia: la salvezza si allontana

"Sono molto amareggiato perché meritavamo di vincere e invece ci ritroviamo a commentare un’altra sconfitta". Queste le prime parole del segretario e storico dirigente gialloblù che prova a spiegare la gara persa in extremis dal Serricciolo contro il Cqs Pistoia, una delle dirette concorrenti alla salvezza. "Inutile nascondere la delusione – continua – perché quando si domina una partita, ma non si raccoglie alcun punto rimane poco da dire. Servirebbe un miracolo nell’ultima sfida, ma siccome ho smesso di crederci, mi viene difficile immaginare uno scenario diverso rispetto a quello della retrocessione diretta. Sono troppe le situazioni che girano male. Non è possibile attaccare per un match intero e poi nell’unica occasione avversaria subire un gol tanto pesante. Al 95’ un loro tiro da fuori area che si è infilato, non si bene come, all’angolino ha spezzato tutte le nostre speranze. Noi di contro non siamo stati bravi a sfruttare le opportunità create e in più abbiamo trovato sulla nostra strada un portiere attento che ha salvato il risultato. Non ci resta che fare i conti con un’annata davvero maledetta".

Gli fa eco anche mister Bambini visibilmente sconfortato dall’esito della sfida: "Abbiamo perso, subendo mezzo tiro in porta dopo aver dominato letteralmente per 90 minuti. Cosa devo aggiungere? È vero non siamo riusciti a finalizzare a dovere, ma è anche vero che i nostri avversari al loro primo vero affondo, con una palla che hanno spazzato, hanno trovato una rete fortunosa. Purtroppo il calcio è anche questo e non possiamo cambiare la situazione. Dobbiamo solamente cercare di rimanere tranquilli, sfruttare al meglio la settimana e farci trovare pronti nell’ultimo decisivo match della stagione. Ci resterà un’unica possibilità e non potremo lasciarcela sfuggire". In trasferta troveranno ad attenderli i padroni di casa del quotato Corsagna.

Ilaria Gallione