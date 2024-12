Serricciolo sfida Capezzano: emergenza in campo per la 13ª giornata di Prima categoria

Sfida complicata per il Serricciolo (10 punti) che ospita oggi, alle 14.30, all’"Arcinaso" una delle due capoliste, il Capezzano (25), per la 13ª giornata di Prima categoria, reduce da sei vittorie consecutive.

"E’ una gara difficilissima come tutte finora – dichiara il segretario del Serricciolo, Gilli – contro una formazione tosta e tecnicamente fortissima. Cercheremo comunque di fare il risultato, anche se saremo in emergenza numerica. Sono assenti infatti Giannantoni, Dell’Amico, Marco Vegnuti e lo squalificato Guelfi. Di supporto ci saranno alcuni Juniores. Dopo una settimana con il nuovo mister i ragazzi si sono allenati bene e cercheranno di dare il massimo".

Il ds Matteo Taricco ha già cominciato a lavorare sodo per la squadra: "Al momento abbiamo preso Lorenzo Mosti, terzino destro ex Montignoso, e stiamo lavorando per dare una rosa di persone motivate al tecnico. Non è mai facile prendere una squadra in corsa e in questo momento dobbiamo pensare solo a rimetterci in carreggiata. Veniamo da due sconfitte di fila. Gli obiettivi iniziali erano altri e ora ci ritroviamo in una situazione che nessuno si aspettava. Crediamo nei ragazzi ma è il momento di cambiare marcia".

A tifare Serricciolo è l’altra capolista, il Montignoso. La squadra di Alberti sarà ospite al ’Mantini’ di Viareggio di una Torrelaghese (18 punti) in forma. Un impegno tosto per il Montignoso. Il Romagnano (12 punti), rinfrancato dal successo di Pistoia, sarà impegnato in casa contro il Montecarlo (10): un’occasione per allontanarsi dalla zona pericolosa. Turno casalingo anche per il Mulazzo (13) che al ’Calani’ ospita i Diavoli Neri Gorfigliano (8) in un match da non fallire.