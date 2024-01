"Serricciolo sorprende l'Academy Porcari e conquista una vittoria preziosa"

SERRICCIOLO

1

ACADEMY PORCARI

0

SERRICCIOLO: Santini, Forfori, Casciari, Dell’Amico (25’ st Cantoni), Lisi, Vegnuti Mar., Barattini, Passera, Bonati (35’ st Vegnuti Mat.), Angelotti, Ninotti. A disp. Bertolini, Califfi, Viaggi, Giuli, Barbasini, Ruffini. All. Borghetti.

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Tredici, Iannello, Guastapaglia, Campigli, Mattioli, Buono, Romani, Saviozzi, Tortora, Beqiri. All. Merciadri.

Arbitro: La Macchia di Pontedera.

Marcatori: 26’ pt Casciari.

Note: 38’ st espulso Tredici (A) doppia ammonizione.

SERRICCIOLO – Il Serricciolo centra il colpaccio e supera in casa l’Academy Porcari, seconda della classe. Eroe di giornata Casciari, che al 27’ segna su corner di Angelotti. Partita vivace e ben giocata. Prima frazione a tinte lunigianesi, con i ragazzi di Borghetti che, dopo lo spavento corso al 18’ con la parata di Santini su Saviozzi, salgono in cattedra e creano diverse chance. Più Porcari invece nella ripresa, ma la retroguardia locale difende bene. Al 7’ la rovesciata di Ninotti si spegne di poco a lato. Nel finale, assalto degli ospiti nonostante l’uomo in meno ma Santini è insuperabile.