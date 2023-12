Servadio, responsabile dell’area tecnica. "Vigor, le giovanili di alto livello. Bisogna però potenziare i campi»

Circa 450 ragazzi e 25 istruttori, la Scuola Calcio Vigorina è davvero il presente e il futuro della Vigor. La nutrita presenza di giocatori del territorio in prima squadra lo testimonia, inoltre non sono tantissime le società che possono vantare un numero così elevato di ragazzi cresciuti nel proprio vivaio.

"Il nostro obiettivo è mantenere uno standard qualitativo di alto livello – afferma Loris Servadio, responsabile dell’area tecnica del settore giovanile –. Viene svolta un’attenta analisi delle competenze tecniche del ragazzo, tuttavia la Scuola Calcio Vigorina offre a tutti la possibilità di giocare e divertirsi. Anche coloro che non diventeranno calciatori possono mettersi alla prova nei vari campionati giovanili. Sono tante infatti le squadre che iscriviamo ed il lavoro dei nostri tecnici deve assumere anche un risvolto sociale". Così come crescono giovani talenti, anche lo staff tecnico fa passi da gigante. "Il nostro gruppo di lavoro avrà sempre più responsabilità, abbiamo individuato delle figure professionali ben preparate come Andrea Siena, Alberto Giraldi e Orlando Tomba, ex giocatori della Vigor che avranno il compito di promuovere e coordinare le nostre attività in futuro – aggiunge Loris Servadio –. Il mio compito è supervisionare, offrire consigli ai più giovani al fianco di altri dirigenti con maggiore esperienza".

La Vigorina, in qualità di scuola calcio élite, può contare sulla collaborazione con il Bologna, un proficuo connubio che sta portando profitti anche in prima squadra come testimoniano le presenze di Balleello e Serfilippi, entrambi cresciuti nel club felsineo. "Crediamo molto nella collaborazione con il Bologna così come i nostri colleghi si fidano di noi – rimarca Servadio –. Lo dimostra il fatto che la nostra scuola calcio è entrata a far parte della Bfc Academy Italia, un progetto volto a rafforzare e trasferire le competenze e le metodologie del settore giovanile bolognese a tutti i club che condividono questo stile di crescita calcistica".

Tra successi e riconoscimenti però, negli ultimi mesi la Scuola Calcio Vigorina ha dovuto fare i conti con alcune problematiche legate ai campi di allenamento. Il terreno di gioco dello stadio delle Saline è stato ripristinato, tuttavia per alcuni mesi le squadre si sono dovute arrangiare. "Se dovessi inquadrare una difficoltà specifica parlerei del campo – conclude il dirigente senigalliese –. Ci siamo spostati in altri impianti, dal Bianchelli al Cesano, pur di garantire il regolare prosieguo delle attività. Purtroppo i tecnici non hanno avuto la possibilità di incontrarsi e confrontarsi, aspetti che reputo indispensabili nel percorso di crescita di questo lavoro, ad ogni modo il peggio è passato e potremo riprendere alle Saline".

Nicolò Scocchera