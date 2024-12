Sestese-Cuoiopelli. Il ritorno inizia come l’andata. Ancora un passo falso per la Cuoio

SESTESE 4 CUOIOPELLI 0

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Safina, Pisaneschi, Biondi, Ciotola (66’ Piccini), Dianda, Belli (81’ Sarr Papa), Berti (77’ Ermini), Mazzeo (72’ Robi), Manganiello (62’ Casati); a disposizione Fantini, Pisaniello, Bravi, Vilcea. Allenatore Fabrizio Polloni.

CUOIOPELLI: Fogli, Bindi (66’ Mancini), Porcellini, Maglio, Covino, Duranti, Tuzi (58’ Pinna), Vannuzzi (85’ Tassi), Rocco (16’ Turini), Ferraro, Campo; a disposizione Pannocchia, Arrigucci, Bocini, Innocenti, Mancino. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Francesco Castorina di Lucca (assistenti Tilli di Prato e Ernano di Arezzo).

Marcatori: 40’ Berti, 49’ Pisaneschi, 52’ Manganiello, 79’ Ermini.

Note: ammonito Pisaneschi.

SESTO FIORENTINO – La Cuoiopelli comincia il girone di ritorno allo stesso modo di come ha finito l’andata. Con una sconfitta. I biancorossi di Santa Croce restano così ultimi con soli 4 punti, ma il Ponte Buggianese (penultimo) vince in trasferta a Castelnuovo Garfagnana e fa salire a nove i punti di distacco. I risultati di questa prima giornata di ritorno riducono al lumicino le speranze della Cuoiopelli di poter agganciare la zona play out.

A Sesto Fiorentino si è ripetuto il solito copione con la Cuoiopelli che gioca quasi alla pari con gli avversari per gran parte del primo tempo, subisce la rete nel finale della prima frazione e poi capitola all’inizio del secondo tempo compromettendo il risultato finale. Così nei dodici minuti tra il 40’ e il 52’ la Sestese segna tre volte e chiude la partita. Arrotondando al 79’ con Ermini. Per i conciari un’altra sconfitta da incassare e una zona play out che si allontana.

G.N.