Sestese, voglia di volare. E Polloni detta le regole

Sulla scia di due promozioni consecutive, la Sestese è attesa al battesimo nel girone A che parte domenica. Un girone difficilissimo che i rossoblù affrontano convinti di avere potenzialità per lottare e arrivare alla salvezza quanto prima. Domenica la squadra allenata dal riconfermato tecnico Fabrizio Polloni farà il suo debutto sul campo della coriacea Cuoiopelli.

"Ci presentiamo ai nastri di partenza con quasi la stessa squadra che ha conquistato la promozione – precisa il tecnico Fabrizio Polloni, che per la categoria è un allenatore esordiente – Sono stati inseriti dei giovani classe 2005, come Cirillo (Luco), Caprio (Sangiovannese) e Piccini (Tau calcio), al posto agli esperti Lenzini, Torrente, Ciotola, Coppini e Basolu. Non vediamo l’ora di incominciare per verificare come i miei giocatori sapranno affrontare questa nuova realtà perchè alcuni provengono dalla Prima categoria, altri dalla Promozione, il resto sono tutti esordienti. Siamo in un girone difficilissimo con tante squadre fortissime, come Viareggio, Camaiore, Perignano, Cenaia e Ponsacco che puntano in alto".

Nell’antipasto di Coppa Italia, l’approccio della squadra è stato più che positivo, soddisfatto. "E’ vero. Sul campo del Lanciotto è stato un buon inizio. La squadra ha conquistato subito un buon successo, un 2-0 che fa molto morale. Pertanto, da domenica testa bassa e pedalare". La rosa della stagione. Portieri: Giuntini, Tognoni De Pugi. Soccodato. Difensori: G. Matteo, L. Matteo, Biondi (nella foto), Cucinotta, Pisaneschi (2003), Pisaniello (2005). Centrocampisti: Belli, Sarr, Dianda, Casati (2001), Cirillo (2002), Piccini (2005). Attaccanti: Ermini (2003), Berti, Manganiello, Mazzeo (2007), Renieri, Caprio (2005). Collaboratori tecnici, Paolo Chiavacci e Niccolò Ciaramelli; prep. portieri Alessio Viviani, fisioterapista Matteo Palagano, team manager Stefano Biagiotti.

Giovanni Puleri