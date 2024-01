Sette anni anni fa la scomparsa. Paolo Castellarin, amico e grande tifoso. Domani alle 19 il ricordo dei Fedelissimi

I tifosi bianconeri ricorderanno domani Paolo Castellarin: l’appuntamento, a cui tutti sono invitati a partecipare, è alle 19 alla Statua di Santa Caterina. Il Siena Club Fedelissimi ha ricordato Paolo, "un amico sincero e un grande tifoso che ha sempre dimostrato il suo grande amore per il Siena, prima come Fedelissimo e poi come trascinatore della curva" sul proprio sito. "Il 1 gennaio è un giorno di festa, di allegria, da passare in famiglia e con gli amici – il messaggio –, ma per i tifosi della Robur è anche il giorno del ricordo di Paolo Castellarin che proprio il primo giorno dell’anno 2017 ci ha lasciato. Sette anni sono tanti, ma il ricordo di un amico vero e di un tifoso passionale come Paolo è indelebile per tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato. Un abbraccio Paolo, ovunque tu sia! Ricordiamo che Mercoledì 3 gennaio alle ore 19 alla statua di Santa Caterina verrà ricordato dagli amici di una vita".