Settignanese, primo bilancio . Mister Milanesi tira le somme:: "Noi in linea con gli obiettivi"

Dopo gli acquisti di Leonardo Daddi (1999), portiere, dalla Fortis Juventus e di Ivan Paggetti (2002) attaccante, dalla Sestese, l’allenatore Paolo Milanesi della Settignanese, società di Promozione, è convinto che la sua squadra saprà concludere l’andata del girone "C" più motivato per affrontare il ritorno con maggior sicurezza.

Mister, che cosa vi aspettate da questo inizio di 2024?

"Ripartire dopo la pausa natalizia è sempre un punto interrogativo. Per una neopromossa come la Settignanese, essere fuori dalla zona calda dimostra che siamo in linea con l’obiettivo iniziale di salvezza. Peccato per quelle due gare di recupero casalinghe pareggiate per 0-0, contro Montalcino e Montagnano. Se le avessimo vinte entrambe, saremmo in zona play off. Risultati che dimostrano che il campionato a parte Affrico, Grassina Sansovino e Antella, è molto equilibrato; per noi la strada è ancora molto lunga".

E’ soddisfatto degli ultimi inserimenti di mercato?

"Il direttore sportivo Fabrizio Fattori ha fatto un buon lavoro prelevando Daddi, che è un ottimo portiere, e Paggetti, un giovane attaccante che ci può dare una mano. Oltre a questi arrivi, si spera di recuperare prima possibile gli infortunati Bagnoli (tornato in gruppo) e Capanni (ne avrà ancora per qualche giorno) che per la squadra sono i punti fondamentali a centrocampo".

Chi ha lasciato la Settignanese?

"Andrea Lascialfari attaccante passato all’Albereta e Alessio Salvadori difensore che giocherà nella Molinense".

Domenica con l’Alberoro che ha un punto in più termina il girone di andata: che gara si prospetta?

"La squadra aretina è molto compatta. Cercheremo di regalare la vittoria ai nostri tifosi per salire ancora più in alto verso una posizione di classifica più tranquilla. Sarà una sfida da non sbagliare".

Giovanni Puleri